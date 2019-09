General Heleno diz que Dilma "Viaja para denegrir a imagem do Brasil no exterior"

O general Heleno resolveu subir o conta contra as viagens de Dilma ao exterior.

Através das Redes sociais, o general, que é um dos nomes mais importantes do governo Bolsonaro, afirmou que Dilma viaja para denegrir a imagem do Brasil e ainda contestou o passado de Dilma na oposição ao regime militar e citou o seu impeachment e o fracasso da sua candidatura ao senado de Minas.

A Sra Rousseff, durante palestra em Paris, fez várias críticas ao Pres Bolsonaro. Não falou de seu lamentável passado como guerrilheira, de seu merecido impeachment nem do fracasso da sua candidatura ao Senado por MG. Viaja para denegrir a imagem do Brasil no exterior.