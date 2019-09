Guarany de Sobral perde invencibilidade para o Ferroviário

Jogando em casa e com o apoio de pouco mais de 500 torcedores, o Cacique do Vale perdeu para o Ferroviário durante a tarde deste sábado (21), no Estádio do Junco, em Sobral, em jogo válido pela 7ª rodada da Taça Fares Lopes.

Pressionados, os visitantes vieram de um revés contra o Floresta e precisavam vencer para seguirem vivos na tabela de classificação, já o time sobralense queria vencer para estacionar nas primeiras posições.





O início da partida atrasou em cerca de 30 minutos por falta de ambulância. Após a chegada do veículo, o árbitro Avelar Rodrigo deu início ao jogo, que começou quente com os 37°C que fazia na cidade e com o único gol da partida.





Após um contra-ataque do Ferroviário, o goleiro Douglas ficou sozinho contra dois atletas adversários e não conseguiu defender o chute Jeferson Caxito, aos 4 minutos da primeira etapa.





Vaiados ao fim do primeiro tempo, jogadores do Guarany de Sobral voltaram para a segunda etapa motivados a empatar em o jogo, o que não aconteceu. O homem-gol Cléber não recebia bons passes e durante todo o jogo foi obrigado a sair de sua posição para ter a posse de bola.





Com a entrada de Chaveirinho a equipe sobralense ganhou mais velocidade e conseguiu chegar ao gol do adversário. No final do jogo, o atleta quase marcou após chutar de dentro da área, mas viu Nicolas salvar o tubarão da barra.





Na próxima rodada o Guarany de Sobral encara o Atlético Cearense, às 15h30 do próximo sábado (28), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. No mesmo dia e horário, o Ferroviário recebe o Floresta, no Elzir Cabral.





A renda da partida foi de R$4.540,00 e o público pagante foi de 511 pessoas. No total, 611 espectadores estiveram no estádio.





Fonte: Sobral Portal de Notícias