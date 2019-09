Guarany S.C. segue nos preparativos para a próxima rodada da Taça Fares Lopes

O Guarany de Sobral, iniciou os preparativos para o próximo jogo válido pela Copa Fares Lopes. No treino inicial da semana, os atletas foram divididos em dois grupos e submetidos a atividades diferenciadas. Pela manhã todos os jogadores estiveram na academia, e no período da tarde apenas um dos grupos realizou treino com bola.

No treinamento desta terça-feira, 17, no estádio do Junco, os jogadores realizaram atividades físicas, e treino coletivo com campo reduzido.

O treinador Gilmar Silva, falou com à imprensa ao final do treino e reforçou a importância do próximo jogo. “É importante esse jogo de sábado (21) para nós consolidarmos o nosso trabalho e fazer o nosso dever de casa”.

O Guarany lidera a tabela de classificação com 9 pontos, e ainda tem mais 3 jogos na competição. No próximo sábado, 21, enfrentará o Ferroviário A.C. no estádio do Junco, as 16:00.





Assessoria de Imprensa Guarany Sporting Club