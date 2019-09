HOMEM É MORTO COM TIRO NA CABEÇA APÓS TENTAR ASSALTAR CAMINHEIRO QUE VINHA PARA TIANGUÁ

Um homem foi morto com tiro na cabeça após tentativa de assalto na BR 222, entre a localidade de Alto Alegre e o município de São João da Fronteira-PI, nesta quinta-feira (19). De acordo com informações do site “Piripiri Repórter”, ele pegou carona no caminhão em Piripiri.





O homem, identificado como Daniel Rodrigues de Paiva, anunciou o assalto e o motorista parou o caminhão, às margens da rodovia, correndo logo em seguida. O ajudante teve luta corporal com o assaltante, sendo baleado, porém conseguiu tomar a arma e atirar na cabeça do assaltante.





O ajudante, ferido, foi levado para o hospital de Tianguá. O motorista, Cristino Fernandes, foi para a delegacia de Piracuruca. O IML foi acionado. Equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local.





Segundo registro da PRF, o caminhão havia passado por Piripiri por volta das 9h30min, vindo do Maranhão e tinha como destino Tianguá.





Fonte: Piripiri Repórter