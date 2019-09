MULHER É PRESA PELO RAIO POR TRÁFICO DE DROGAS EM TIANGUÁ

Uma mulher de 26 anos foi presa pelos policiais do CPRAIO durante operação de combate ao tráfico de drogas realizada na tarde da quarta-feira (18), em Tianguá. Os PMs averiguavam denuncias de que uma mulher estaria comercializando drogas em uma moto no percurso compreendido entre os Sítios Lages e Tianguazinho. Após patrulhamento no trecho mencionado nas denuncias, os PMs conseguiram localizar Gislene Alves dos Santos, a qual já possui antecedente criminal por tráfico de drogas.

Gislene já possui antecedente por tráfico de drogas





De acordo com informação dos PMs, ao perceber a aproximação do policiamento ela mulher tentou de livrar de uma quantidade de maconha. Ao ser questionada pelo restante da droga, ela levou os policiais a uma casa abandonada onde foi encontrado uma grande quantidade de maconha, crack, cocaína, balança de precisão e um revólver calibre 22.

A mulher levou os policiais a uma casa abandonada onde foi encontrado uma grande quantidade de maconha, crack, cocaína, balança de precisão e um revólver calibre 22.





O material foi apreendido e a mulher foi conduzida a Delegacia de Tianguá, sendo apresentada ao Delegado Fábio da Silva Pessoa, que realizou a autuação por crime de tráfico de drogas.





Reincidente





Gislene já havia sido autuada por tráfico de drogas no dia 02 de março de 2017, quando a policia encontrou maconha, crack e outros objetos de procedência duvidosa em dois imóveis localizados no bairro Tianguazinho. Na ocasião três homens também foram presos.





(Ibiapaba 24 horas)