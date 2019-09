ADOLESCENTE É ASSASSINADO A BALA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, EM SOBRAL

Por volta das 16:40h deste domingo (8), foi registrado um crime de morte no Distrito de São José do Torto. Um adolescente foi assassinado com um tiro no olho.



A vítima foi identificada por Érick.



Segundo informações de populares, o autor do crime teria sido outro adolescente, que fugiu logo após o crime.



As Policias Civil e Militar estão realizando diligências para prender o autor do crime.





Mais detalhes a qualquer momento.