Freio de ônibus falha e veículo tomba na CE-241, em Alcântaras; passageiros ficam feridos

22 pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente.

Um ônibus de turismo tombou no quilômetro 20, da CE-241, no município de Alcântaras, interior do Ceará, na manhã deste domingo (8). O acidente aconteceu por volta das 7h30 e foi causado por uma falha no freio do veículo.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), 22 passageiros estavam dentro do ônibus. Três pessoas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para uma unidade de saúde. As outras vítimas tiveram apenas ferimentos leves. O veículo ficou caído no acostamento.





Segundo o órgão, o trecho onde o tombamento aconteceu segue liberado para o tráfego.





(Diário do Nordeste)