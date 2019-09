Criança de 10 anos pula do primeiro andar de casa ao fugir de tentativa de estupro do pai

O caso ocorreu por volta de 6h deste domingo (8) no bairro Granja Lisboa.

Uma menina de 10 anos pulou do primeiro andar de casa fugindo de uma tentativa de estupro do próprio pai, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na manhã deste domingo (8). A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Instituto José Frota (IJF), onde está internada no Centro de Pediatria.





Anteriormente, a informação repassada por policiais que atenderam a ocorrência era de que a criança havia pulado do segundo andar da casa. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a queda ocorreu do primeiro andar, já que a casa possui térreo e andar superior.





A menina passava o fim de semana com o pai. Ela contou à polícia que o homem tapou a boca dela e tentou estuprá-la enquanto estavam no andar superior da casa. Ela conseguiu se desvencilhar e pulou da residência.









Depois de cair, a criança rastejou para pedir ajuda até a porta de um vizinho, que acionou a polícia por volta de 6h. Quando os policiais a encontraram, ela apresentava inchaço e olhos roxos, informaram os agentes. O pai fugiu após o fato.





A mãe da criança, que é separada do suspeito, mora no bairro Bom Jardim e foi avisada da ocorrência pela polícia.





Funcionários do hospital afirmaram que a criança reclamava de dores na coluna e chorava bastante quando chegou à unidade. O estado de saúde dela não foi informado.





O pai responde por três crimes de furto e três assaltos a mão armada, de acordo com a polícia.





(Diário do Nordeste)

Foto Darley Melo