Perfil da Globo no Facebook ofende menino no desfile com Bolsonaro

O perfil do portal de notícias da Globo no Facebook publicou, na tarde deste sábado (7.set.2019), comentário ofensivo a Ivo César Gonzales, menino de 9 anos que participo u de desfile do 7 de setembro ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Rolls-Royce.

“Moleque imbecil, vai se alfabetizar”, dizia comentário do G1 na própria publicação com entrevista da criança, que disse que este foi “o melhor desfile de todos”. O comentário foi apagado cerca de 30 minutos depois, mas antes foi respondido e printado por diversos usuários.

Na noite de sábado, o perfil da Globo manifestou-se pelo Twitter sobre o caso, informando que a conta “foi indevidamente utilizada” e que “repudia o uso de sua conta e anuncia que vai investigar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis”.





Ainda durante a tarde, antes do G1 confirmar comentário, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou sobre o ocorrido no Twitter. “O editor escrever isso, inaceitável!!! Espero que Deus devolva em dobro todo o mal que há dentro de vocês”, disse.





O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, também comentou a situação. “Alô @g1 @g1politica é verdade isso? O pior é que se for verdade eu não duvidaria que não fosse o estagiário”, disse mais cedo.





(MSN)