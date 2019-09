Juiz determina bloqueio de bens do prefeito de Santa Quitéria acusado de improbidade

MPCE pediu afastamento de Tomás Figueiredo, mas foi indeferido.



O juiz Francisco Gilmario Barros Lima determinou a indisponibilidade de bens do prefeito de Santa Quitéria, Tomás Figueiredo, acusado de improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A ação tem a ver com a licitação de veículos para fazer o transporte de alunos.





Segundo o MPCE, “foi constatado uma série de irregularidades no âmbito do contrato de serviço de transporte escolar do município, que vão das péssimas condições dos ônibus até a ilegalidade cometidas pelo Poder Público e pelas empresas contratadas”.





O bloqueio de bens do prefeito de Santa Quitéria e outros agentes públicos tem limite de R$ 1.050.000.





(CN7)