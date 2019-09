Maria do Rosário e Talíria Petrone sugerem impeachment de Bolsonaro

Maria do Rosário (PT) sugeriu um possível processo de impeachment do Presidente Bolsonaro após fala de Talíria Petrone (PSOL).

Talíria, do PSOL, citou o processo de Impeachment aberto para o presidente Trump nos EUAS e afirmou que “de repente este exemplo pode ser copiado no Brasil”.





Respondendo a colega, Maria do Rosário diz que o Brasil tem duas opções: “ou este país vai declarar que as eleições de 2019 foram fraudadas pelas fake news, pelas mentiras, e, por isso, tanto medo do governo com as fake news, e portanto Bolsonaro não é legitimamente presidente. Ou nós vamos ter um impeachment. Por que quem vai aguentar 4 anos de um governo de destruição nacional? De venda do patrimônio? De comprometimento da vida dos brasileiros e brasileiras? Então eu creio que é hora sim de pensarmos em uma transição no Brasil para uma possibilidade de um governo que seja honesto, correto, e que cumpra seus princípios.”





Fonte: MBL News