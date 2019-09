Prefeitura comemora conclusão das primeira casa do projeto Derby Residence no bairro Pedrinhas

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, comemorou na última terça-feira(24), na sua conta da rede social, a conclusão das obras do “Derby Residence” complexo que compõem as 16 novas casas para os antigos moradores da área de risco que passa por intervenção urbana no bairro Pedrinhas.





Segundo o Ivo Gomes, “Esses moradores agora viverão num espaço saneado, drenado, pavimentado e iluminado. Com amplos espaços de convivência com equipamentos de esporte e lazer para a comunidade”. Garantiu o prefeito.





No local, foi necessário a desocupação através de indenizações e pagamento do aluguel social até a conclusão das residências. Para a intervenção de um Parque “Monumento da Luz” que está sendo construído na área, numa extensão da Margem Esquerda do Rio Acaraú.





Via Blog Célio Brito