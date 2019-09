Moses Rodrigues acerta rodízio de vereadores para cumprir acordos com suplentes da oposição

Vereadores da oposição já estão se licenciando das atividades na Câmara Municipal de Sobral, para tratar de "interesse particular". O troca-troca de cadeiras é resultado de compromissos políticos, firmados com líder da oposição deputado federal Moses Rodrigues, desde a eleição.





Segundo noticiou o radialista Oliveira Domingos, Moses Rodrigues, potencial pré-candidato a prefeito pela oposição, realizou encontro político na Serra da Meruoca, com os vereadores da bancada de oposição, Sargento Ailton e Adauto Arruda, onde ficou acertado que os mesmos irão tirar licença por pelo menos, quatro meses para que os respectivos suplentes assumam.





O grande complicador para a solicitação dessas licenças de interesse particular é a perda da remuneração e o uso individual da verba de desempenho parlamentar para o titular durante o período licenciado. Mas, ao que parece, tudo já foi de negociado com Moses Rodrigues, que pretende fortalecer seu grupo para a corrida eleitoral, dando visibilidade aos suplentes bem votados para terem ânimos novos para disputa do próximo ano.





Quem primeiro resolveu anunciar licença do mandato pelo o período de 120 dias, foi o vereador Sargento Ailton(SD), que abre vaga para o primeiro suplente do partido, Johnson do Jordão, que vai assumir a cadeira do titular no Legislativo. O próximo a ser convencido e o vereador Adauto Arruda(MDB), para acolher o suplente Chico Joia.





A licença para tratar de "interesse particular" pode ser solicitada por qualquer parlamentar. O requerimento é protocolado na mesa diretora e, depois, lido no plenário. Em geral, as licenças são aprovadas de forma simbólicas. Já os afastamentos para tratamento médico devem ser aprovados mediante comprovação do médico assistente.





(Célio Brito)