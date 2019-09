Ministro da Educação garante que este ano não haverá questões "ideológicas" no ENEM

Abraham Weintraub, ministro da Educação, afirmou que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano terá como foco conhecimentos objetivos e não mais questões ideológicas e partidárias, o principal objetivo do exame passa – segundo ele – a ser o mérito, ou seja selecionar as melhores pessoas para faculdades.





Em entrevista à agência EBC, Weintraub afirmou:





“Não vai cair ideologia, a gente quer saber de conhecimento científico, técnico, de capacidade de leitura, de fazer contas, de conhecimentos objetivos.”





“[O interesse do MEC é] simplesmente selecionar as melhores pessoas para ocupar as vagas nas faculdades. A nossa preocupação é mérito, só.”