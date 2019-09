Polícia Federal cumpre mandados no palácio do governador petista do Piauí

Operação apura corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



A Controladoria Geral da União (CGU), o Ministério Público Federal e a Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (25) operação no Palácio de Karnak, sede do governo do Piauí, chefiado pelo petista Wellington Dias.





A operação cumpre 18 mandados de busca e apreensão em Teresina e 1 no município de Luiz Correia, e incluem as secretarias estaduais de Educação e de Infraestrutura, no cumprimento de mandados de busca e apreensão.





Em nota, a PF informou que a “Operação Satélite” apura crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes de licitação praticados por gestores públicos da Secretaria de Educação e por empresários contratados para a prestação de serviço de transporte escolar.





Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara da Seção Judiciária Federal de Teresina, que também determinou o bloqueio de bens imóveis e de ativos financeiros de parte dos envolvidos.





Foram mobilizados na operação 80 policiais federais e dez auditores da CGU, que chegaram por volta de 6h ao palácio, no centro de Teresina, e saíram cm documentos e outros objetos pelas 7h30.





