POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL ELUCIDA DUPLO HOMICÍDIO OCORRIDO NO BAIRRO ALTO NOVO

O Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar do Ceará, efetuou no último domingo (08), a prisão em flagrante de Marcelo da Silva (23), pelo crime de tráfico de drogas, na cidade de Senador Sá/CE.





Marcelo da Silva, já estava sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral, por ser suspeito de ter praticado duplo homicídio ocorrido no bairro Alto Novo no dia 18/08/2019, em desfavor de Francisco Pereira Linhares e Francisco Dorelandio Alcântara, e por tal fato, o homicida foi entregue aos policiais do Núcleo de Homicídios para interrogatório.

Durante o interrogatório, Marcelo da Silva confessou ter sido o autor do duplo homicídio.





Após todos os procedimentos cabíveis, o homicida fora entrega na Penitenciária Regional de Sobral – PIRS, onde se encontra a disposição da justiça.





O Núcleo de Homicídios de Sobral pede à população sobralense que ajude a Polícia Civil no combate à criminalidade. Informações e denúncias podem ser feitas de maneira anônima pelo WhatsApp do Núcleo de Homicídios (88) 9 9261 3471. Sigilo garantido.