A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, efetuou a prisão de Joscelio de Sousa Dias (35), por força de mandado de prisão, visto que o individuo fora condenado pela justiça pelos crimes de roubo, resistência, além de porte ilegal de arma. A captura aconteceu, na última segunda-feira (09), no bairro Terrenos Novos.





(Sobral 24 horas)