POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL ESTOURA CASA DO JOGO DO BICHO NO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA

A Polícia Civil localizou o estabelecimento após denúncia anônima.

Um comerciante foi preso por envolvimento com o jogo do bicho, na tarde da última terça-feira (10), no Bairro Alto da Brasília, em Sobral, no norte do Ceará. O estabelecimento comercial gerenciado por ele funcionava como um ponto para a prática ilícita.





De acordo com informações da Polícia Civil de Sobral, o local foi fechado após denúncia anônima. No estabelecimento foram apreendidos R$ 2.700 mil, um celular, três notebooks, quatro impressoras portáteis e outros produtos usados no jogo do bicho.





O dono do estabelecimento foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Sobral, onde responderá por crime de contravenção penal.





Operação Lei para Todos









A Polícia Civil já havia realizado em junho de 2019 a prisão de 10 pessoas envolvidas com a prática ilícita em Sobral. Como parte da Operação Lei para Todos, três locais onde o jogo funcionava foram fechados no município.





“Se trata de uma contravenção penal, mas é associada a diversos outros crimes mais graves, como lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado”, comentou o delegado de Sobral, Márcio Luís.





Com informações do portal G1/CE