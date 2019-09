Cearense é capturado em Goiás após investigação da Polícia Civil do Ceará

Após um trabalho de investigação, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Russas, capturou, em Goiás, Rubenval Guedes de Lima (33), que já tinha passagens por furto. O homem estava foragido desde o ano passado.





Os trabalhos investigativos apontaram que Rubenval Guedes participava do tráfico de drogas na Região de Russas. Um mandado de prisão foi emitido e os investigadores realizaram diligências para descobrir o paradeiro do indivíduo. Após levantamentos, os policiais civis descobriram que o suspeito estava no município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás.





Os investigadores comunicaram as autoridades goianas, que efetuaram a prisão. O indivíduo será recambiado para o Ceará, onde ficará a disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou para (88) 3411.8567 da Delegacia Regional de Russas. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)