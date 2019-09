Michael Schumacher está consciente e pode ter alta nesta quarta, diz jornal

Ex-piloto teria passado por tratamento para diminuir inflamação e, de acordo com jornal Le Parisien, uma funcionária garantiu a consciência dele.





O real estado de saúde do ex-piloto Michael Schumacher, de 50 anos, é rodeado de mistérios desde o acidente de esqui sofrido por ele, em dezembro de 2013. Nesta quarta-feira (11), o jornal francês Le Parisien publicou que o heptacampeão de Fórmula 1 está consciente, depois de passar por um tratamento com células-tronco, no Hospital Georges-Pompidou, em Paris, e pode ter alta a qualquer momento.

Schumacher é heptacampeão de Fórmula 1Gero Brelo/EFE





A publicação se baseou no depoimento de uma funcionária do hospital que estaria atendendo o alemão. "Sim ele está no meu departamento e posso garantir que está consciente", afirmou.





Schumacher está internado na França desde a última segunda-feira para fazer um tratamento especial para diminuir os processos inflamatórios de seu corpo. A chegada dele foi cercada por forte esquema de segurança.





O diário ainda publicou que o ex-piloto passou pelo procedimento com o médico Philippe Menasché na terça e logo vai ser liberado para voltar para casa en Lausanne, na Suíça.





A assessoria de imprensa da família Schumacher segue sem comentar sobre a internação e o estado de saúdo do campeão.





(R7)