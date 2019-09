POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTELIONATO

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, perderam na manhã de hoje, o estelionatário, COSMO MORENO DE PAIVA, por força de um mandado de prisão expedido pelo juízo da 1a. Vara Criminal de Sobral, em seu desfavor. Os investigadores já haviam efetuado a prisão em flagrante do estelionatário, no dia 30/08/2019, quando o infrator tinha acabado de aplicar um golpe em um idoso em um caixa eletrônico. Na ocasião, o juiz plantonista concedeu a liberdade provisória para o golpista responder em liberdade. Agora, o estelionatário se encontra recolhido na Penitenciária de Sobral, onde ficará preso provisoriamente, para que não faça novas vitimas. Além de vários crimes de estelionato e furto mediante fraude cometidos, o golpista também está respondendo por furto a uma pousada no centro da cidade de Sobral, crime também elucidado pelos Policiais Civis, inclusive tendo-se obtido a confissão de COSMO sobre sua autoria.





(Sobral 24 horas)