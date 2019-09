Assembléia Legislativa do Rio aprova homenagem ao sniper que matou sequestrador

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) aprovou conceder a Medalha Tiradentes ao sniper que matou o sequestrador do ônibus da Ponte-Rio Niterói, Willian Augusto da Silva. A Medalha é a maior honraria da Assembléia e o projeto teve autoria dos 12 deputados da bancada do PSL.





De acordo com o projeto, primeiro sargento do Bope foi quem efetuou o disparo “que pôs fim ao sequestro e salvou a vida dos 37 reféns”. Durante o debate sobre a homenagem, no entanto, diversos parlamentares decidiram abster seu voto. Entre eles, Luiz Paulo (PSDB) explicou que sua abstenção era para proteger a identidade do policial que efetuou o disparo, porém essa informação foi contestada pelo deputado Poubel (PSL), que afirmou que a identidade do sargento seria preservada, já que a homenagem seria entregue para o comandante do BOPE, diz o Jornal Extra.





Fonte: RC