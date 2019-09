Moro criará Academia Nacional inspirada no FBI para treinar policiais militares e civis

O Ministério da Justiça, liderado pelo ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro, planeja criar:, ainda em 2019, a Academia Nacional de Polícia, para treinar policiais civis e militares.





O curso principal, de acordo com o Secretário Nacional de Segurança Pública, o general Guilherme Theophilo, está previsto para começar no dia 30 de setembro, com duração de dois meses.





“Chama-se Curso Superior de Polícia e é o embrião da nossa Academia Nacional de Polícia, que também é um objetivo estratégico do ministro Moro que a gente crie até o final do governo, com toda a estrutura nossa, para aperfeiçoarmos nossos policiais militares e civis, e por vezes alguns do Corpo de Bombeiros Militar”, e será com o general Hamilton Mourão, também vice-presidente do Brasil”.





“O grande objetivo é formar uma networking com esse pessoal e eles se conhecerem, além do maior preparo com pessoas de alto nível”, disse Theophilo.





Segundo o General, o projeto seguirá um modelo de treinamento do FBI e terá também a finalidade de aproximar as forças militares do Brasil à dos países vizinhos.





“Vamos aproximar, fazer esse intercâmbio para mandarmos alunos para lá e receber gente para fazer nosso curso, um padrão Polícia Federal nosso, que é reconhecido internacionalmente”, concluiu o General.





