POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA AUTOR DO CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS E APREENDE ARMA DE FOGO!

Em meados do mês de Julho deste ano, um caso que chocou muitas pessoas no distrito de Jordão e região, onde um homem teria matado um cachorro com um tiro de arma de fogo, em seguida esfaqueado o animal e posteriormente ateado fogo em seu corpo, no Distrito de Jordão. Hoje, após investigações de Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, foi localizado o paradeiro do homem que praticou tamanha atrocidade. O suspeito foi encontrado em uma residência na serra do Jordão e assumiu ter atirado contra o animal, usando um espingarda de seu avô, porém negou ter esfaqueado e ateado fogo no animal. Ele disse que praticou tal ato por que o animal estava matando suas criações. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional, juntamente com a espingarda que foi encontrada, tendo sido instaurado um Inquérito por Portaria por posse de arma de fogo e um TCO por crime Ambiental, artigo 32, parágrafo 2 da lei de crimes ambiental.





(Sobral 24 horas)