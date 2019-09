POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL RECUPERA MAIS UM CELULAR FURTADO

Uma equipe de Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, em parceria com a equipe de Camocim, recuperou, na manhã de hoje, um celular SAMAUNG, modelo GALAXY J4+, que havia sido furtado na cidade de Camocim, durante o festival de quadrilha daquela cidade. Após as investigações realizadas pelos Policiais Civis, eles chegaram a uma residência localizada no centro de Sobral onde encontraram o celular na posse de um homem que compareceu à Delegacia e apresentou o celular que, agora, será restituído ao seu proprietário. A Polícia Civil ressalta a importância das vítimas de roubos e furtos de celulares comparecerem à Delegacia pra registrar o BO e alerta a toda população que não comprem aparelhos celulares sem saber sua procedência verdadeira ou sem ter a nota fiscal acompanhando o aparelho.





(Sobral 24 horas)