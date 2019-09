Ceará fará concurso para a Pefoce, PM e Polícia Civil

Informação foi dada pelo titular da Secretaria de Segurança Pública, André Costa.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, esteve na manhã desta sexta-feira (6) na TV Cidade e anunciou que, ainda este ano, será publicado edital para um novo concurso da Polícia Civil. Conforme André, o concurso terá 1.500 vagas.





"O objetivo é aumentar em 50% o efetivo da Polícia Civil. Até novembro o edital será lançado e a prova deve ocorrer ano que vem, mas a data ainda está em aberto. A banca realizadora do concurso ainda não foi definida", disse.





Conforme o secretário, o governo do estado ainda deve realizar um concurso para a Polícia Militar e também para a Perícia Forense. As provas devem ser realizadas no ano que vem, com edital sendo divulgado até o final deste ano.





André ainda ressaltou que a tecnologia e o investimento nas forças de segurança foram determinantes para a redução da violência no Ceará. Apesar do bom resultado, o gestor afirma que ainda existe muito a ser feito.

