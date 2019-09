SOBRAL: POLÍCIA CIVIL RECUPERA DUAS MOTOCICLETAS

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Municipal de Sobral, restituiu, nesta sexta-feira (20), duas motos as vítimas e proprietárias. A primeira é objeto de investigação de crime de furto, no qual, após investigações feitas pela Delegacia Municipal de Sobral localizaram o veículo em Itapipoca-Ce. A delegacia de Itapipoca foi informada do fato e no mesmo dia o veículo foi apreendido. O condutor do veículo confessou o crime de furto e a delegada que investiga o caso em Sobral instaurou um Inquérito e restituiu o veículo a vítima. O segundo veículo foi objeto de crime de estelionato e o possuidor, também vítima, apresentou o veículo para restituição ao legítimo proprietário. O caso continua sendo investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.

