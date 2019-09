Assessor do PT que ganhou na Mega-Sena irá financiar ato “Lula Livre” em Curitiba

Um dos sortudos assessores da liderança do PT que ganhou na Mega-Sena disse ao Correio Braziliense que vai financiar uma caravana de petistas para um ato em frente à Superintendência da PF em Curitiba, onde Lula está preso. Ele confirmou que pretende financiar um ônibus para “levar correligionários brasilienses para um ato em frente à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, no aniversário do ex-presidente Lula, no próximo dia 27.”





Laerte, que trabalha como assessor regimental na Comissão de Trabalho e Cultura, disse estar feliz por várias pessoas também terem ganhado e que ele e seus colegas permanecem “humildes”.





“O pessoal que foi premiado tem a consciência da necessidade. Com os dias, possivelmente, alguns vão rever o que vão fazer”, frisou. “Há companheiros que têm uma remuneração um pouco melhor, mas outros que têm remunerações baixas. São pessoas que trabalham muito no dia a dia, que não estão aqui brincando, estão trabalhando firme, trabalhando duro.”





(República de Curitiba)