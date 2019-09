POLICIAIS MILITARES DO RAIO DE CAMOCIM PRENDEM INDIVÍDUO ACUSADO DE ESTUPRAR A FILHA DE 13 ANOS

Após uma caçada ininterrupta, policiais militares do CPRaio de Camocim conseguiram prender o indivíduo identificado como Carlos de Paula Oliveira, vulgo "Cação", de 30 anos de idade. O elemento está sendo acusado de ter estuprado a própria filha de 13 anos de idade que é portadora de distúrbios mentais.

Após matéria publicada com exclusividade pelo blog Camocim Polícia 24h, o caso foi amplamente divulgado em todo o Estado do Ceará, sendo inclusive reproduzido pelas grande mídias.









Relembre o caso:





Um homem foi denunciado pelas próprias filhas sob a acusação de crime de estupro de vulnerável aqui na cidade de Camocim.

Era início da noite de domingo, 01, por volta das 18h30, quando os policiais militares receberam uma denúncia de que um pai havia abusado sexualmente de sua própria filha, uma criança de 13 anos com necessidades especiais. De acordo com os informes repassados ao Camocim Polícia 24h, uma menor de 17 anos (irmã da vítima), procurou a Polícia Militar e denunciou seu próprio pai. De acordo com a adolescente, era por volta das 18h15 quando ela chegou em sua casa, Rua Santa Terezinha, bairro Rodagem do Lago, e quando foi ao quintal teria presenciado sua irmã de 13 anos totalmente nua na companhia de seu pai que também estaria despido. Na ocasião, o acusado se assustou com a presença da adolescente e fugiu do local. Para os pm's a adolescente teria dito que suspeita que sua irmã há tempos vinha sofrendo abuso sexual por parte de seu próprio pai. Os policiais militares iniciaram as buscas na tentativa de localizar o acusado, no entanto, não logaram êxito. A criança de 13 anos (vítima), acompanhada de seus familiares foram conduzidas para a DPC de Camocim, onde foi feito um B.O. sobre o caso. O elemento está sendo procurado.









Prisão





O indivíduo foi preso por volta das 14h30 desta terça-feira, 03, após uma denúncia anônima enviada ao Whatsap do Raio (9 9351 2054). A equipe Raio 01 foi a responsável pela prisão ocorrida na residência de uma tia do acusado localizada na Travessa General Sampaio, bairro Praia. A princípio a tia do acusado tentou negar. Ao perceber a presença dos pm's o indivíduo tentou fugir, no entanto, o local foi cercado e ele acabou sendo preso. Em seu depoimento o indivíduo negou as acusações. Ele foi conduzido para a DPC de Camocim e após seu depoimento ele foi liberado, pois o delegado plantonista entendeu que o indivíduo havia livrado o flagrante. Ainda de acordo com as informações, será pedido junto a justiça o mandado de prisão preventiva do acusado.





(Camocim Polícia 24h)