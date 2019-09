VIROU CHACOTA: PREFEITO "INAUGURA" BEBEDOURO EM DELEGACIA NA CIDADE DE CORRENTE/PI

Pelo visto não há muito o que se mostrar na cidade de Corrente-PI. Com uma gestão marcada por denúncias de irregularidades na administração, o atual prefeito do município, Gladson Murilo Mascarenhas Ribeiro (Progressistas), “impressionou” a população com a inauguração de um bebedouro na Delegacia da Polícia Militar da cidade. Está duvidando? Clica no vídeo abaixo e confere!





Na imagem, que circula pelas redes sociais, o prefeito esclarece que o bebedouro é uma doação e reitera a parceria entre a Prefeitura Municipal e a Delegacia. O comandante do departamento aparece agradecendo o gestor e fala sobre a importância de se ter uma água de boa qualidade para a realização dos trabalhos policiais.