Ramon relembra dos tempos áureos vividos na banca de revistas na Praça do São João

O Programa Café com Saudades da Rádio Tupinambá FM de Sobral, apresentado pelo radialista Marcos Mesquita, surpreendeu os ouvintes na noite de sexta-feira (20), com a bela entrevista com o ex-jornaleiro e dono de banca de revistas na Praça do São João, o Ramon, que por mais 30 anos, foi representante da Zé Osmar Publicações e relembrou dos tempos áureos vividos na banca.

Segundo Ramon, “Já foi o maior distribuidor de revista na cidade, iniciou com as revistas Manchetes, Cruzeiros, Caras, Gibis, álbuns de figurinhas, palavras cruzadas e outros materiais de leitura, como jornais, livros, jogos eletrônicos e DVD’s. Por dia, vendia em média de 40 à 50 jornais, e 30 revistas vejas por semana. Com o advento da internet, as vendas despencaram na banca”. Disse.





Com o tombamento da cidade pelo IPHAN, as praças que compõem o corredor cultural da cidade, precisou de novas adaptações onde os quiosques modernos que foram implantado na primeira gestão do então prefeito Cid Gomes, teve que ser removidos pela gestão sequente de Leônidas Cristino, na sua primeira gestão para requalificação dos espaços.





Mas sua grande dificuldade, foi os avanços das novas tecnologias, onde muita gente havia deixado de frequentar as bancas de revistas. Mesmo diversificado os produtos de sua banca com materiais impressos e lanches, ficou difícil de se manter no mercado. Com a indenização da prefeitura, optou por trabalhar com lanches na sua bicicleta circulando a cidade.





Para muita gente, a banca de revista do Ramon, tinha virado um ponto cultura que precisava ter sido mantida. Em algum tempo, serviu de ponto de encontro para os amantes da leitura, ponto de parada para estudantes do interior que aguardavam suas conduções. Além de ter virado um ponto de encontro para os aposentados que jogavam cartas e dominó.



Confira o vídeo:

Veja mais sobre: outros

Fonte: Célio Brito