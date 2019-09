SOBRAL ANTIGA!

A igreja da Saúde não tem a imponência nem o charme das outras, mas tem história. Quem já ouviu falar da "Sua Chiquinha da Saúde"? O nome dela era Francisca Catarina da Silva, uma preta velha, beata, que possivelmente morava onde hoje situa-se o Laredo Atacado, ao lado da Igreja. Ela tinha uma pequena imagem de N.S. da Saúde num pequeno altar que se tornou centro de atenção e romaria como milagrosa. Com as esmolas recebidas comprou uma imagem maior, e logo depois surgiu a ideia da capela, cuja pedra fundamental foi benta em 05/02/1895 pelo Vigário Vicente Jorge de Sousa, em terreno acordado com o Intendente Augusto Rosendo de Siqueira. A foto é da década de 60 e podemos vê chapéus de palha secando ao sol no pátio em frente. Na lateral esquerda da esquina, na rua atrás, vemos uma casinha com arquitetura singular que não existe mais.





Por Carlos Eufrásio