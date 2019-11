Polícia Civil prende em Fortaleza traficante foragido de Sobral

O compartilhamento de informações entre a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) e o Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Sobral levou à captura, nessa quarta-feira (06), de um traficante com atuação em Sobral, mas que estava escondido em Fortaleza. José Welton de Oliveira Souza (33), vulgo "Neném", que responde por tráfico de drogas, é suspeito de chefiar uma organização criminosa envolvida em crimes como tráfico de drogas, homicídios, porte e posse ilegal de arma de fogo e receptação.





José Welton foi capturado, no final da tarde dessa quarta-feira (6), em um bar – de propriedade de sua mãe – localizado na Avenida Coronel Carvalho, no bairro Barra do Ceará, na Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) de Fortaleza. O homem foi preso por policiais da DCTD, que receberam a informação de sua localização, oriunda do NCTD de Sobral. Conforme o delegado Ricardo Magalhães, titular do NCTD de Sobral, o homem era procurado desde setembro. “Após deflagrar a operação e capturar a namorada dele, José Welton passou a fugir e a se esconder em várias localidades aqui em Sobral. Fizemos diversas buscas em casas de parentes, mas não conseguimos capturá-lo, porém ao aprofundarmos as investigações, o localizamos em Fortaleza. Então, compartilhamos onde ele estaria com a DCTD, que o prendeu”, explicou o delegado.





José Welton foi transferido, na manhã desta quinta-feira (7), de Fortaleza para a cidade de Sobral, onde deverá ser ouvido no NCTD da Delegacia Regional e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.





Grupo desarticulado e namorada presa





José Welton é suspeito de chefiar um grupo criminoso desarticulado pela Polícia Civil em setembro deste ano, quando foi deflagrada uma megaoperação que resultou no cumprimento de 27 mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes do bando. Vinte pessoas foram capturadas. Entre os presos, estava uma acadêmica de Direito, que estagiou no fórum da cidade e seria responsável por captar e repassar informações sigilosas do Sistema de Segurança e do Poder Judiciário para os criminosos. Gerciany de Lima Marques (22), namorada de “Neném”, era responsável por repassar informações sigilosas ao companheiro. As investigações descobriram ainda que a mulher fotografava os policiais e enviava as fotos deles para o namorado.