CIDADÃO SOBRALENSE É ASSASSINADO PRÓXIMO AO RESIDENCIAL CAIÇARA

Na noite de domingo (15), foi vítima de latrocínio (assalto seguido de morte), o cidadão de nome Luís Gonzaga Soares de Sousa, 70 anos, conhecido por " Luís Castoré", morava no Bairro do Junco. Segundo informações, a vítima retornava da casa de uma filha no Renato Parente e nas imediações da estação do metrô na Cohab III, foi abordado por dois indivíduos que anunciaram um assalto, lesionando a vítima com golpes de faca. Os criminoso fugiram levando os pertences do cidadão.





As Polícia Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do latrocínio.



36 homicídios dolosos foram registrado em 2019 em Sobral.





Com informações do portal Sobral na Mídia