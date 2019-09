Detran faz leilão em Sobral de 1.500 veículos no Ceará com lances a partir de R$ 200

O Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) fará, às 10 horas dos dias 20 e 21 deste mês, mais um leilão de carros e motos apreendidos no Estado. Cerca de 1.500 estarão disponíveis para lance. A ação será realizada em Sobral, no Centro de Convenções Inácio Gomes Parente, localizado na rua Visconde de Sabóia, 300, Junco.





Para as motos, o lance inicial previsto é de R$ 200, e de R$ 600 para carros. Também serão leiloados motonetas, ciclomotores e sucatas diversas. O processo é conduzido pela Montenegro Leilões, que deverá finalizar os 770 lotes do leilão na próxima quinta-feira, 19.





Os lances também podem ser feitos online, por pessoas físicas e jurídicas. Para isso, o interessado precisa fazer um cadastro antecipado no site do leiloeiro. Pela internet, as sucatas só podem ser arrematadas por sucateiros (pessoa jurídica), cadastrados previamente no Detran-CE.





Como previsto em lei, todos os proprietários dos veículos apreendidos, bem como as empresas financeiras, já foram notificados. Todos os veículos foram apreendidos pelo órgão por circularem irregularmente na via pública.





O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilão quando os bens não são resgatados pelos proprietários em 30 dias. De acordo com o Detran-CE, no Ceará, a média de resgate dos veículos pelos donos é de apenas 1%.









Como consultar os lotes





A partir da próxima quinta-feira, 19, pelo telefone (85) 3066-8282 ou clique AQUI





(O Povo Online)