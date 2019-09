SOBRAL: DENÚNCIA DO INTERNAUTA; VÍDEO

"Boa tarde! Queria mostra essa falta de respeito que a prefeitura de Sobral está tendo com os moradores da COHAB 2, mais precisamente na rua Dr. Antônio de Paula, eles fizeram esse trabalho sujo ontem, quebrando todas as calçadas da rua e deixando nesse estado, como mostra o vídeo, e todos os moradores pensando que hoje iam encontrar trabalhadores na rua para fazer a reconstrução das calçadas, mas não apareceu ninguém, nenhum trabalhador, nem para recolher o entulho, e já são quase 14h, mais ninguém até o momento pareceu. Além da rua está uma vergonha, ainda é difícil de tirar os transportes de casa, sem falar o perigo que as crianças correm em se machucar com os pedaços de cerâmicas na rua e esgotos aberto."