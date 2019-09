TRE-CE mantém anulação dos diplomas do prefeito e vice de Tianguá

Nesta segunda-feira (9), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) manteve a anulação dos diplomas do prefeito de Tianguá, José Jaydson Saraiva de Aguiar, e do vice, Mardes Ramos de Oliveira. A sentença será publicada ainda nesta semana no Diário de Justiça do Estado.





O presidente da Câmara de Vereadores de Tianguá, Francisco Cleber Fontenele Silva, assumirá a administração municipal até a realização de novas eleições suplementares, com data a ser definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





O TRE-CE julgou uma ação de crime eleitoral contra José Jayson na qual determinada sua inelegibilidade por oito ano, devido abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016, na qual não foi eleito. Entretanto, a chapa assumiu a prefeitura após a realização de eleições suplementares em 2018.





Após recorrer das decisões, os magistrados mantiveram a decisão pela cassação.





