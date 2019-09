Turbina pega fogo quando avião iniciava a manobra de decolagem no aeroporto de Juazeiro do Norte

A decolagem de um avião que deixava o Aeroporto de Juazeiro do Norte (CE), com destino a Guarulhos, em São Paulo, se transformou em um grande susto para passageiros e tripulação. Uma turbina da aeronave pegou fogo logo após ser iniciada a manobra de começo do voo.





O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), no aeroporto Regional Orlando Bezerra, em Juazeiro (a 528Km de Fortaleza). A aeronave contava com 145 passageiros que tinham como destino final a capital paulista. Com o início do taxiamento, uma labareda pode ser vista em uma das turbinas. Os passageiros ficaram tensos, começaram a gritar e, com isso, o avião retornou ao pátio de embarque e desembarque.





O voo era o de número G3 1561 e seria feito por um avião modelo Boeing 737-800.





Após o susto, os passageiros desembarcaram e a areonave, já esvaziada, foi rebocada para fora da área de operação do terminal. A direção do aeroporto, todavia, informou que o aeroporto não foi fechado, nem houve atrasos de voos.





Limitação?





Em nota, a Gol afirmou que o voo G3-1561 (Juazeiro do Norte - Guarulhos) apresentou uma “limitação técnica” próximo à decolagem, tendo que retornar para avaliação da equipe de manutenção da companhia. A empresa afirmou que os clientes receberam a assistência necessária. A Gol lamentou os transtornos, mas reiterou que ações como essa visam garantir a segurança.





Até as 8h10, contudo, os passageiros continuavam no saguão aguardando mais informações da companhia.





(Blog do Fernando Ribeiro)