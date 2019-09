UNINTA informa: Inscrições abertas para vagas remanescentes do FIES 2019.2

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que estão abertas as inscrições para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) do semestre 2019.2 e destaca que são limitadas.





Para concorrer a uma vaga os candidatos deverão ter realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir de 2010, com médias iguais ou superiores a 450 pontos nas provas objetivas e não terem zerado a redação.





Os estudantes interessados devem comparecer ao setor do Fies, localizado na entrada do Prédio Sede II do UNINTA, portando RG, CPF e comprovante de endereço.





Inscreva-se agora através do link e comece a estudar ainda em 2019: https://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/usuario-login









Serviço:





- Vagas remanescentes do FIES 2019.2 para o UNINTA





- Local de inscrições: Térreo do Prédio Sede II do UNINTA – R. Cel. Antônio Rodrigues Magalhães, Bairro D. Expedito Lopes, 359, Sobral – CE





- Contatos:





Telefone 88 3112.3500 - ramal 3567 ou WhatsApp em um dos números abaixo:





Ronaldo Xavier - 88 99938.7215





Cristiane Bastos - 88 99445.3834





Kelve Feijão - 88 99473.6434





João Batista - 88 99661.9492





Iana Marna - 88 99977.5038





Flamarion Viera - 85 99851.1785





Gabriela Frota - 88 99280.7235