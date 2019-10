A VERDADE PREVALECE!

A prefeitura decide afastar o primeiro acusado, mas o salário não será cortado.

Depois que o secretário da educação de Sobral (CE), Herbert Lima, passou vergonha divulgando que as notícias de estupro de crianças dentro de uma creche e em outras escolas municipais eram fake news, prefeitura decidiu afastar o 1º acusado de estuprar vulnerável em ambiente escolar.





A prefeitura determinou o afastamento preventivo do zelador da creche (CEI) Terezinha de Jesus, onde uma criança de apenas 3 anos foi estuprada. Francisco Erivaldo de Sousa vulgo (Cumpade) - Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 2758, lotado na Secretaria da Educação do exercício do cargo, foi afastado por 60 (sessenta) dias, mas vai continuar recebendo sua remuneração.

Fonte: Wellington Macedo