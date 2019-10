Recém-nascida sobrevive após cair de incubadora em UTI neonatal. Veja

A pequena Roberta tinha apenas três meses quando houve o acidente. Ela sofreu traumatismo craniano e fraturas na clavícula. Família quer que responsáveis paguem pela negligência.





Um grave acidente dentro da UTI neonatal de uma das maiores maternidades de Belém, no Pará, ganhou o país, nesta segunda-feira (28). A pequena Roberta, hoje com oito meses, sobreviveu após cair de uma incubadora da Maternidade Saúde da Criança. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do hospital.





Nas imagens, é possível ver quando uma enfermeira deixa a criança na incubadora, mas só trava um lado do equipamento. Roberta, na época com três meses, começa a ficar agitada. Quando ela se vira, uma das portas abre e ela cai de cabeça no chão. A mesma enfermeira que a deixou na incubadora corre para socorrê-la, mas, quando os pais chegam, finge que nada aconteceu. Com a queda de uma altura aproximada de 1,5 metro, a criança sofreu fraturas na clavícula e traumatismo craniano.





“Ela (enfermeira) poderia ter pego a criança, ter protegido, levado para o bloco cirúrgico, mas nem ligaram para comunicar o que tinha acontecido. É um bebê. É um ser humano. Quando eu cheguei, minha filha estava molezinha, totalmente desnorteada e molhada. Perguntei o que houve, a técnica virou para mim e disse que deu banho nela e estava fazendo ela dormir. Foi uma outra mãe que estava na UTI que me contou o que tinha acontecido”, desabafou a mãe da criança.





A queda da criança ocorreu em maio, mas a história só veio à tona agora, pois a família acionou a Justiça e a polícia para denunciar a negligência e omissão de socorro. Através de nota à imprensa, a direção do hospital Maternidade Saúde da Criança informou que não prestará qualquer informação e não discutirá qualquer incidente.

Veja mais sobre: outros

Fonte: OP9