ACIDENTE COM CAMINHÃO DEIXA UMA VÍTIMA FATAL NA DESCIDA DA SERRA DA IBIAPABA

Um grave acidente com uma carreta (placa NIA 8578) que transportava madeira deixou um homem morto na descida da Serra da Ibiapaba em Tianguá. O sinistro ocorreu por volta das 23h00 do domingo (27), na BR 222, KM 296. O motorista identificado como Stênio José Lima Pinheiro, 34 anos, ficou preso as ferragens e morreu. O passageiro identificado como Tiago Bezerra foi socorrido ao hospital. A via ficou parcialmente interditada e o trânsito bastante lento no local.





O corpo foi removido das ferragens com a ajuda do corpo de bombeiros. Equipes da Policia Rodoviária Federal, Resgate, Polícia Militar e Perícia Forense estiveram no local do acidente.





(Ibiapaba 24 horas)