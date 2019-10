Homem é morto a tiros no velório da tia!

Vítima ainda tentou fugir, mas foi encontrada pelos suspeitos e morta no local. Outras duas pessoas ficaram feridas durante o tiroteio.

Um homem foi morto a tiros quando estava no velório da tia, em um cemitério da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Outras duas pessoas ficaram feridas. O caso ocorreu na quinta-feira (24). Segundo informações preliminares, a vítima estava na cerimônia fúnebre quando os criminosos já chegaram atirando.





Ele ainda tentou fugir, mas foi encontrado pelos suspeitos e morto no local. Não há informações sobre o estado de saúde das duas pessoas feridas. O crime ocorreu no bairro da Gleba H. A polícia esteve no cemitério e fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. A autoria e motivação do crime são desconhecidas até o momento. (OP9)