Acidentes de trânsito deixam 10 pessoas mortas no Ceará no último fim de semana de outubro

Dez pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito no Ceará no fim de semana. No fim da noite do domingo (27), um motorista de aplicativo morreu tragicamente ao ser atropelado por outro carro. O desastre aconteceu em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O guiador do veículo atropelador sofreu uma tentativa de linchamento, mas foi salvo e, ao mesmo tempo, detido pela Polícia Militar.





O desastre aconteceu na Rua 47 do Conjunto Jereissati II, quando o motorista de aplicativo e morador da região, Jorge Lemos Barroso, 40 anos, consertava um defeito mecânico no seu automóvel e foi colhido por outro carro em alta velocidade e desgovernado. Jorge teve morte imediata e por pouco, seu corpo não foi partido ao meio.





O atropelador estava bêbado e sofreu uma tentativa de linchamento, mas acabou sendo salvo, e ao mesmo tempo detido, por policiais militares de uma patrulha da Força Tática do 12º BPM (Maracanaú), sendo autuado em flagrante, por homicídio doloso.





Veja a seguir, o resumo dos casos de acidentes com mortes no fim de semana, no Ceará:





1 – Humberto Alves Vítor, 62 anos, morreu em conseqüência de um acidente de moto (colisão), às 19 horas de sábado (26), na localidade de Sítio Bebedouro, em VÁRZEA ALEGRE.





2 – Geraldo Francisco Furtado, 49 anos, morreu atropelado por um caminhão, na noite de sábado (27), no quilômetro 481 da BR-116, zona rural de MILAGRES.





3 – José Ivan Pereira, 31 anos, morto em um acidente (choque) de moto, na noite do último sábado (26). Ele era o garupa de uma motocicleta que se chocou contra a carcaça de um automóvel, no Centro da cidade do CRATO.





4 – Jorge Lemos Barroso, 40 anos, motorista de carro de aplicativo, morto em um grave acidente ocorrido na noite de domingo (27), quando foi atropelado na Rua 47 do Conjunto Jereissati II, em MARACANAÚ.





5 – Francisco Pereira da Silva, 22 anos, vítima de um atropelamento, na noite do domingo, na rodovia estadual CE-282, que dá acesso ao Distrito de Icozinho, no Município do ICÓ.





6 – Otávio Marcolino da Silva, 64 anos, morreu vítima de queda de moto, na localidade de Sítio Igaró, na zona rural do Município de ORÓS.





7 – José Iran Ferreira Campos, 73 anos, vítima de atropelamento no Sítio Logradouro, na zona rural do Município de JUAZEIRO DO NORTE.





8 – Manoel Domingos Alves de Carvalho, 36 anos, vítima de uma queda de moto, faleceu no Hospital Regional do Cariri. O acidente ocorreu na última sexta-feira (25), no bairro Buriti, na cidade do CRATO.





9 – Manassés, jovem que morreu em um acidente de trânsito na localidade de São Pedro, na zona rural do Município de CARIRÉ.





10 – Vítima não identificada, condutora de um veículo que se envolveu em uma colisão, na noite da última sexta-feira (25), na rodovia CE-464, na zona rural do Município de OCARA.





