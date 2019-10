"Morreu como um covarde", diz Trump sobre líder do Estado Islâmico

“Ele detonou o colete [de explosivos] e se matou juntamente com os três filhos”, afirmou Trump sobre al-Baghdadi.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi o responsável por anunciar para o mundo a morte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo terrorista Estado Islâmico, que se suicidou após ser localizado pelas tropas norte-americanas durante ação militar na Síria.





Em coletiva de imprensa na Casa Branca, transmitido pela TV americana, Trump disse que Baghdadi teria se explodido após correr para um túnel sem saída.





De acordo com Trump, o líder do EI “morreu como cachorro, como um covarde” e teve o “corpo mutilado”:





“Ele [Baghdadi] morreu depois de correr por um túnel sem saída. Morreu como um covarde, chorando e gritando por todo o caminho. Onze crianças foram retiradas de casa e não se feriram. Os únicos que restaram foram Baghdadi no túnel e seus três filhos pequenos. Eles também morreram. Ele chegou ao fim do túnel enquanto nossos cães os perseguiam. Ele detonou o colete [de explosivos] e se matou juntamente com os três filhos. Seu corpo foi mutilado pela explosão.”





O presidente dos EUA classificou ainda que, com a morte da liderança terrorista, o mundo fica mais seguro.





(Renovamidia)