Alagoana de 117 anos pode ser declarada a mais velha do mundo

A alagoana Josefa Maria da Conceição, de 117 anos, pode entrar para o Guinness World Records, o livro dos recordes, como a pessoa mais velha do mundo. Ela é moradora do município do Pilar, na região metropolitana de Maceió.

Josefa Maria da Conceição nasceu no dia 7 de fevereiro de 1902. Ela teve 22 filhos, quatro estão vivos. E família é grande: 36 netos, 36 bisnetos e 42 tataranetos.





Apesar de não largar o fumo, segundo ela um hábito que começou na infância, dona Josefa vive bem. A idosa disse que o segredo da longevidade é dormir bem e comer bem.





A filha Cícera Rozendo contou que tipo de comida dona Josefa sempre comeu.





"Comida da roça: macaxeira, inhame, batata, feijão de corda, feijão guandu, fava, milho, fubá de milho, tudo isso, amendoim", disse Cícera.





