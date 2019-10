Angelica diz que "é uma espécie de chamado" o ímpeto de Huck para ser candidato a presidente

Em entrevista para a revista Marie Claire, a apresentadora Angelica falou sobre possibilidade de se tornar primeira-dama do Brasil:

“Não posso dizer que acho muito legal Luciano sair candidato, não seria verdade, mas tem uma hora que você não está mais no controle. É uma espécie de chamado.”





Por outro lado, Angelica demonstrou preocupação com o tema:





“Não é um desejo meu. Seria uma honra? Claro. Mas nunca quis isso. No Brasil, em vez de a política ser algo do qual as pessoas se orgulham, dá medo. Mesmo sem ser candidato, Luciano já apanha de todos os lados.”





(República de Curitiba)