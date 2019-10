O senador Cid Gomes reviveu, hoje (1º), no Congresso, o ano de 2015, quando declarou que havia um grupo de deputados “achacadores”, na Câmara. Hoje, ele voltou a usar o termo contra o líder do PP na Câmara, Arthur Lira. Para Cid, trata-se de um novo “Eduardo Cunha”. O que motivou a declaração foi divergência no projeto dos royalties do Pré-Sal.





(Ponto Poder/DN)