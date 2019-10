Moradores denunciam as péssimas condições estruturais de um poste da rede de iluminação pública localizada na Avenida Ildefonso de Holanda Cavalcante, ao lado da estação do VLT, bairro Campo dos Velhos. Segundo os moradores, a E NEL já foi informada do problema, mas até o momento nenhuma providência foi tomada.

