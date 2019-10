Farmácia UNINTA entrega jaleco às turmas 36 e 37

Na quinta-feira (10), o curso de Farmácia do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou mais uma Cerimônia do Jaleco, desta vez, para as turmas 36 e 37. O momento teve como convidados os pais, familiares, amigos e professores dos acadêmicos, que estiveram reunidos no auditório da instituição para o evento.





A estudante Maria Eduarda Rodrigues de Araújo foi escolhida para representar as turmas e proferir o juramento de Hipócrates. Em um trecho, ela jurou, junto aos seus colegas, o exercício ético da Farmácia. “Prometo que, ao exercer a profissão de Farmacêutico, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência.”





O orador discente Francisco Eledilson Rodrigues do Nascimento, em seu discurso, ressaltou que a nova etapa de sua vida vem com grandes responsabilidades. “Como estudantes e futuros profissionais da área da saúde, é importante ressaltar que temos um compromisso a assumir com nós mesmos e com aqueles a quem iremos atender, afinal, atuar nessa área requer, acima de tudo, amor, compromisso e disposição.”





A mesa do evento foi composta pela coordenadora do curso, Profa. Me. Olindina Melo; pelo representante docente e gestor pedagógico, Prof. Me. Luiz de Oliveira; pela diretora do Centro de Carreiras da Saúde, Profa. Dra. Michelle Alves; pela Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Esp. Regina Aguiar e pela Diretora de Estágios, Profa. Me. Claudênia Vasconcelos.